Зеленський у Києві поінформував президента Словенії про роботу з підготовки другого Саміту миру

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський вітає в Україні президента Словенії Наташу Пірц Мусар, додавши, що "це дуже символічний візит - у день нашої Конституції".

"Поінформував про роботу з підготовки другого Саміту миру - готуємо групи країн за пунктами формули миру. Ми маємо разом - усі, хто справді хоче миру, - розробити плани дій щодо всіх безпекових аспектів, які були порушені Росією. Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Президент подякував Словенії за підтримку, а також за нещодавній пакет допомоги для України.