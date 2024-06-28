У вихідні в Україні буде спекотно, у суботу в західних областях короткочасні дощі - Укргідрометцентр

У суботу, 29 червня, без опадів, лише вдень у більшості західних областей короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у Карпатах 22-27°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 29 червня найвища температура вдень була 34,4° у 2022 р., найнижча вночі 7,5° у 1902 р.

У неділю, 30 червня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 30-34°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.