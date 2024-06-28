Зеленський у день Конституції: Кожен день нашого спротиву Путіну - це боротьба не тільки за суверенні території, а й за наші людські права

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у 28-му річницю з дня ухвалення Конституції держави виступив зі спеціальним відеозверненням, записаним напередодні на території львівського залізничного вокзалу під час його робочого візиту до Брюсселя.

"Я тут під час історичного рішення про переговори щодо вступу України до ЄС. Нині ми на шляху до Європи. У всіх сенсах цього слова. Уся наша Україна долає непросту дорогу. Коли багато пройдено, але чимало попереду. Коли не можна зупинитися чи звернути не туди. Коли ми маємо дійти. Коли ми маємо успішно пройти цей шлях - шлях України до Європи", - заявив він.

Цей шлях, за словами Зеленського, розпочався не вчора, не рік тому і не в 1991 році.

"Його долали різні покоління, які боролися за самостійну, європейську Україну. Цей шлях сповнений випробувань, перешкод, болю, який довелося нам відчути, і волі, що дозволяє йти - йти вперед. І цей шлях проходить сьогодні кожен із нас", - сказав президент.

Як він наголосив, "перше слово першої статті нашої Конституції - Україна. І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Усі, хто думав насамперед не про себе, розуміє, що під час війни на перший план виходить ключовий обов'язок. 17-та стаття Конституції. Захист України - це найважливіші функції держави і всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи".

Президент також наголосив, що "сьогоднішній шлях України до Європи і шлях до свободи не тільки географічний і політичний, а й світоглядний".

"Він проходить на різних напрямках: харківському, куп'янському, запорізькому, сіверському, напередодні я був на покровському... Але на інших, багатьох, багатьох напрямках. Цей шлях, він складний, але Україна його подолає. Тому що ми проходимо його разом, у кожному куточку України. Яка, безумовно, є європейською державою. І яка обов'язково буде мирною", - заявив він.

Зеленський, окрім того, наголосив: "Конституція України - людиноцентрична. Війна Росії проти України - людинознищувальна".

"Путін завдає ударів не тільки по нашій землі. Щодня він б'є по конституційних свободах українців. Він стріляє і вбиває наші права, він атакує невід'ємне право на життя, розвиток, достаток, право на свій вибір... Право всього нашого народу і нашої країни - право на мир", - сказав він.

"Тому кожен день нашого спротиву - це боротьба не тільки за суверенні території, а й насамперед за суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими житимемо після перемоги. Як громадяни України. Незалежної, вільної, успішної. Україна - частина об'єднаної Європи, частина глобального світу", - наголосив Зеленський.