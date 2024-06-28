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07:08 28.06.2024

Лідери ЄС закликали активізувати надання військової допомоги Україні - висновки саміту ЄС

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Лідери ЄС закликали активізувати надання військової допомоги Україні - висновки саміту ЄС

Європейська рада закликає активізувати надання військової допомоги Україні поставками систем ППО, боєприпасів і ракет.

Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, які були схвалені в розділі, присвяченому Україні, у четвер, у перший день зустрічі лідерів Європейського союзу.

"Оскільки Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону, Європейська Рада закликає активізувати надання військової підтримки Україні. Зокрема, системи ППО, боєприпаси і ракети терміново необхідні для захисту населення України і критично важливої енергетичної інфраструктури", - сказано в документі.

Під час засідання Європейська рада розглянула виконану роботу з надання військової підтримки Україні, де необхідні подальші зусилля. "Європейська рада закликає Раду швидко завершити роботу над заходами допомоги Європейського фонду миру, які ще більше стимулюють надання військової підтримки Україні", - окреслили подальшу роботу лідери ЄС.

Крім того, вони привітали прогрес у реалізації ініціатив, висунутих кількома державами-членами щодо боєприпасів і ракет, винищувачів, протиповітряної оборони і навчання, і закликали до "їхнього подальшого зміцнення і прискорення".

Лідери також не виключили, що для того, щоб "краще задовольнити потреби українських збройних сил у навчанні, Європейський Союз готовий до подальшого збільшення потенціалу Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Україна)".

Європейська Рада знову заявила про продовження підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підтвердила непохитну прихильність Європейського Союзу наданню постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народові стільки часу і так інтенсивно, як це необхідно.

"Росія не повинна здобути перемогу. Європейська рада рішуче засуджує нещодавню ескалацію військових дій з боку Росії, зокрема подальше посилення атак на цивільне населення, цивільну та критично важливу інфраструктуру, особливо в енергетичному секторі", - наголошується у висновках.

 

 

Теги: #допомога #лідери #єврорада

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