Окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками" - Генштаб

Російські окупанти намагаються вибити українських захисників із міста Часів Яр (Донецька область), застосовуючи важкі вогнеметні системи "Солнцепьок", повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Воїни 24 ОМБр імені короля Данила утримують населений пункт і знищують загарбників. Найбільш запеклі бої тривають у районі каналу Сіверський Донець - Донбас", - ідеться в повідомленні Генштабу.

"Щоб вибити звідти українських військових, росіяни стирають місто важкими вогнеметними системами "Солнцепьок". Тяжкі вогнеметні системи ТОС-1А, які використовують термобаричні боєголовки, мають суттєвий "нищівний ефект" через значно потужнішу силу ураження і вибухову хвилю, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру", - наголосили в Генштабі.

Там також нагадали, що використання таких систем поблизу населених пунктів через їхній невибірковий характер дії заборонено Женевською конвенцією.