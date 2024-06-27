Україна готова пройти всі необхідні кроки, щоб стати членом ЄС, - Зеленський

Україна готова пройти всі необхідні процедурні кроки, щоб у майбутньому стати повноправним членом Європейського Союзу, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті глав ЄС у Брюсселі в четвер.

"Європейський Союз розпочав переговори з Україною про членство. Дякую вам дуже за це. Це ваше історичне рішення", - заявив Зеленський.

За його словами, уже проведено першу міжурядову конференцію з питань вступу України до ЄС. "І ми сподіваємося, що наступні кроки будуть відчутні, рахуючи всі офіційні процедури", - сказав він.

"Україна готова йти через усі необхідні кроки", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував главам Європейського Союзу, зокрема президенту Євроради Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за укладення двосторонньої угоди про безпекову співпрацю з Євросоюзом на полях саміту голів ЄС.

Окрім того, президент України також подякував президенту Литви Гітанасу Науседі та прем'єр-міністерці Естонії Каї Каллас за укладення таких самих двосторонніх угод між країнами.

Як повідомлялося, міжурядова конференція з питань української євроінтерграції з ЄС відбулася 25 червня.