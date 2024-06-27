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15:02 27.06.2024

Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння - Міноборони

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Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України за підсумками зустрічі заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова з представниками австралійської компанії Electro Optic Systems (EOS).

"Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність", - заявив Кліменков під час зустрічі з віцепрезидентом із продажу та розвитку бізнесу EOS Defence Systems Скоттом Хіксом і віцепрезидентом із глобального продажу та маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом.

Під час зустрічі було обговорено питання співпраці в галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.

Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дають змогу інтегрувати системи озброєнь у широкий перелік платформ сухопутного та морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми - рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.

Теги: #виробники #міноборони #озброєння

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