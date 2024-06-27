Зеленський розраховує на колишню підтримку з боку Франції після проведення там дострокових парламентських виборів

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збереження на колишньому і високому рівні підтримки з боку Франції після підбиття там підсумків дострокових парламентських виборів.

"Я впевнений, що все залежить від підтримки людей, звичайних людей. Ви знаєте: керівники партій, політичні керівники (у демократичних суспільствах - ІФ-У) завжди ухвалюють рішення тільки за підтримки суспільства", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем перед початком Саміту ЄС.

Так він відповів на запитання, чи відчуває він побоювання з приводу підсумків дострокових парламентських виборів у Франції на тлі високої підтримки, яку мають там ультраправі партії і яка потенційно може позначитися на зниженні рівня підтримки України.

Президент України також висловив упевненість у тому, що "більшість країн і людей буде на нашому боці й на правильному боці історії".

Дострокові парламентські вибори відбудуться у Франції 30 червня і 7 липня.

Як повідомлялося, 9 червня за підсумками виборів до Європейського парламенту президент Франції Еммануель Макрон після провалу на виборах оголосив, що розпускає Національні збори і призначає дострокові парламентські вибори.