У Києві закрили на вхід чотири станції метро червоної лінії: пасажир потрапив під поїзд

У Києві закрито на вхід для пасажирів станції метро червоної лінії - "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" і "Театральна", повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова". На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - зазначено в повідомленні.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.