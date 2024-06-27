27 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 854 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 854 RUSSIAN AGRESSION

27 червня відзначають Міжнародний день ананаса, Всесвітній день працівників промисловості, День народження банкомату, День мікро-, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, День сонцезахисних окулярів.

Православна церква вшановує пам'ять блаженного священномученика єпископа Миколи Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Сампсона странноприїмця.

Всесвітній день рибальства

Заснований на з'їзді з регулювання та розвитку промислової риболовлі, який відбувся в Італії в липні 1984 року. Відзначають цей день по всьому світу і професіонали, і любителі.

День сонцезахисних окулярів

Заснований Американською радою зору з метою підвищення обізнаності про важливість захисту очей від сонячних променів.

Перші сонцезахисні окуляри створили в XVII столітті, і на той час вони були дуже дорогими. А все тому, що для їх створення використовували спеціальну фарбу для затемнення лінз. Через таку фарбу побачити щось було майже неможливо, тому такі окуляри були радше модним аксесуаром, а не необхідною річчю.

Міжнародний день ананаса

Міжнародний день ананаса, що відзначається щорічно 27 червня, присвячений вшануванню одного з найпопулярніших тропічних фруктів у світі.

Всесвітній день працівників промисловості

Всесвітній день працівників промисловості заснований в Чикаго 1905 року, він є профспілкою, яка виступає за права працівників і соціальну справедливість. Цей день нагадує про боротьбу за справедливі умови праці, солідарність між працівниками та рівність на робочому місці.

День народження банкомату

Саме цього дня 1967 року встановили перший автомат із видачі готівки в британському банку. На той час вартість такого автомата становила 18 тисяч доларів США, що вважалося дуже великою сумою. Банкомат винайшов Джон Шеперд-Беррон, керівник компанії "Де Ла Рю". Він мріяв створити такий апарат, який допоможе отримувати готівку в будь-якій точці світу.

День мікро-, малих і середніх підприємств

Встановлено з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН у 2017 році. Цього дня всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй проводять заходи для підвищення обізнаності суспільства та окремих громадян про внесок малого бізнесу в розвиток країни.

Ще цього дня:

1929 - У нью-йоркських лабораторіях Белла продемонстрували систему передавання повнокольорового телезображення;

1931 - У США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота;

1944 - Початок масової депортації болгар, вірмен і греків із Криму до східних районів СРСР;

1964 - У Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1991 - Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни;

2001 - У Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участю Івана Павла II беатифіковано (проголошено блаженними) низку українських греко-католицьких новомучеників;

2017 - У Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, яка проходила повз;

2022 - У Кременчуці (Полтавська область) стався ракетний удар по ТЦ "Амстор". Обстріл було здійснено ракетами X-22, запущеними з російських бомбардувальників Ту-22М3. Унаслідок атаки загинули 22 людини, десятки людей були поранені.

Церковне свято

Преподобного Сампсона странноприїмця

Преподобний Сампсон чудотворець, якого вшановують цього дня, був сином знатних римлян. Він отримав гарну освіту і вивчив лікарське мистецтво, безоплатно лікував усіх стражденних. Після того як батьки померли, Сампсон відпустив на волю своїх рабів, а гроші, що дісталися у спадок, роздав жебракам. За благі справи Бог нагородив юнака даром чудотворення.

Імператор Юстиніан, який був правителем, тяжко захворів і побачив уві сні, що зцілення він зможе отримати лише через Сампсона. Помолившись, цілитель доторкнувся до хворого місця рукою, і правитель одужав. Юстиніан збирався щедро нагородити Сампсона, але той відмовився, як подяку попросив побудувати лікарню і притулок - для жебраків і знедолених. Усе життя Сампсон присвятив лікуванню хворих.

Іменини: Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Ян, Іванна, Яна.