Ізраїль не хоче війни з "Хезболла", проте готовий до будь-якого сценарію – міністр оборони

Ізраїль не хоче війни з ліванським рухом шиїтів "Хезболла", але готовий до будь-якого розвитку подій, заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час спілкування з журналістами під час візиту до Вашингтона.

"Ми не хочемо війни, але "Хезболла" веде небезпечну гру, і ми не зазнаємо нападів на наших громадян і десятки тисяч ізраїльтян, які змушені залишити свої будинки", - цитує Галланта Jerusalem Post.

За його словами, основна мета - повернути громадян Ізраїлю додому в цілості та безпеці.

"Ми вважаємо за краще робити це на основі взаєморозуміння, але готуємося до всіх можливих сценаріїв", - зазначив він.

За словами Галланта, за останні місяці Ізраїль знищив понад 400 терористів "Хезболли" і чудово розуміє, що ЦАХАЛ може завдати величезної шкоди Лівану, якщо розпочнеться війна.

За його словами, Ізраїль не прийме війська та військові формування "Хезболли" на північному кордоні з Ізраїлем.

Раніше в середу прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав кордон з Ліваном, де поспостерігав за ізраїльськими військовими навчаннями та заявив, що у разі конфлікту з "Хезболлою" Ізраїль здобуде перемогу.

Як повідомлялося раніше, 7 жовтня 2023 року рух Хамас здійснив напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти Хамас у секторі Газа. На тлі цього бійці "Хезболли", що знаходяться на території Лівану, та ізраїльські військові обстрілюють позиції один одного вздовж кордону. Останнім часом ізраїльські офіційні особи все частіше попереджають про неминучість масштабнішого конфлікту з "Хезболлою", яка активізувала обстріл ізраїльської території з Лівану.