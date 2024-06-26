Рютте: З нетерпінням очікую жовтня, щоб приступити до виконання обов'язків генсека НАТО

Марк Рютте з нетерпінням очікує жовтня, коли зможе приступити до виконання своїх обов'язків як генеральний секретар НАТО.

"Для мене величезна честь бути призначеним генеральним секретарем НАТО. Північноатлантичний альянс був і буде наріжним каменем нашої колективної безпеки. Очолювати цю організацію - відповідальність, до якої я ставлюся серйозно. Я вдячний усім союзникам за надану мені довіру. Я з нетерпінням очікую жовтня, щоб із великою енергією приступити до виконання своїх обов'язків як наступник Єнса Столтенберга, який забезпечував НАТО видатне керівництво протягом останніх 10 років і яким я завжди дуже захоплювався", - написав він у соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, Північноатлантична рада в середу домовилася затвердити Марка Рютте, прем'єра Нідерландів, який йде у відставку з посади, на посаду наступного генсека НАТО.

Термін повноважень нинішнього глави альянсу Столтенберга спливає в жовтні 2024 року: він обіймає посаду з 2014 року.

Офіційних виборів генсека НАТО не передбачено, альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів.