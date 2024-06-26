Події

13:19 26.06.2024

Правоохоронці затримали зловмисників, які під виглядом військових пограбували жінку в Києві, відібравши 3 млн грн

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Правоохоронці затримали зловмисників, які під виглядом військових пограбували жінку в Києві, відібравши 3 млн грн

Правоохоронці Києва встановили і затримали чотирьох уродженців Херсонської та Луганської областей, які в Печерському районі столиці напали на жінку, розпиливши їй в обличчя сльозогінний газ, і відібрали в неї 3 млн грн.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом чоловікам у вчиненні розбійного нападу, за попередньою змовою групою осіб, спрямованому на заволодіння грошима в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України)", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, четверо зловмисників стежили за жінкою, знаючи, що вона перевозитиме 3 млн грн.

"Для того щоб відстежувати її пересування містом, на автомобіль потерпілої встановили трекер. В день нападу двоє з учасників групи – уродженці Херсонщини 27 та 38 років - чекали на жінку біля її будинку на Печерську", - зазначають у міськпрокуратурі.

Згідно з повідомленням, зловмисники, побачивши потерпілу, розпилили їй в обличчя сльозогінний газ, після чого вирвали з рук жінки два поліетиленові пакети чорного кольору, в яких було 3 млн грн.

При цьому, як уточнюють у прокуратурі, зловмисники були одягнені в камуфляжну форму, видаючи себе за військових.

Із місця злочину нападники втекли автомобілем, власником якого є один із них.

За інформацією прокуратури столиці, надалі на обумовленому місці вони зустрілися з двома іншими учасниками групи - уродженцями Луганської області 31 і 35 років - і пересіли до їхнього автомобіля.

Відібраними у постраждалої грошима вони розпорядилися на власний розсуд.

"Невдовзі усі четверо учасників нападу були затримані", - інформують у прокуратурі.

Теги: #затримали #правоохоронці

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