Марка Рютте затверджено на посаду генсека НАТО - заява Альянсу

Північноатлантична рада в середу домовилася затвердити Марка Рютте, який йде у відставку з посади прем'єра Нідерландів, на посаду наступного генсека НАТО, йдеться в заяві Альянсу.

"У середу, 26 червня 2024 року, Північноатлантична рада вирішила призначити прем'єра Нідерландів Марка Рютте наступним генсеком НАТО, після Єнса Столтенберга", - наголошується в пресрелізі.

"Рютте візьме на себе обов'язки генсека з 1 жовтня 2024 року, коли термін повноважень Столтенберга завершиться після 10 років роботи на чолі Альянсу", - йдеться в заяві.

Зі свого боку Столтенберг привітав вибір Марка Рютте як свого наступника.

"Я тепло вітаю вибір союзників по НАТО на користь Марка Рютте як мого наступника. Марк - справжній трансатлантик, сильний лідер і людина, здатна прийти до консенсусу. Я бажаю йому всіляких успіхів, оскільки ми продовжуємо зміцнювати НАТО. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках", - написав він у соцмережі Х у середу.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон теж привітав Рютте з призначенням.

"Вітаю Марка Рютте з призначенням наступним генсеком НАТО. Він - чудовий лідер для сильного та об'єднаного блоку НАТО", - ідеться в його повідомленні в X.

Термін повноважень нинішнього глави альянсу Столтенберга спливає в жовтні 2024 року: він обіймає посаду з 2014 року.

Офіційних виборів генсека НАТО не передбачено, Альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів.