МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО
МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО
МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО
Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулися 142 бої, втрати ворога на покровському напрямку становили майже 300 осіб
Суд засудив до 6 років ув'язнення ексголову слідчого управління Генпрокуратури Щербину за підбурювання до давання хабара ексдиректору ДБР - САП
Держмитниця спростувала інформацію про відмову заводити контейнеровоз в Одеський порт через повільність митників
Обмін військовополоненими вперше відбувся за участю представників російського офісу уповноваженого з прав людини - Лубінець
У Польщі українці з 2022 р. створили близько 8 тис. ТОВ і ще 50 тис. людей займаються приватним підприємництвом
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины