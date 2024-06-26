Події

11:48 26.06.2024

МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО

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МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО

МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО

Теги: #рютте #нато

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