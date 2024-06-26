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11:22 26.06.2024

Кабмін дозволив бронювати весь персонал сертифікованих протимінних операторів

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Кабмін дозволив бронювати весь персонал сертифікованих протимінних операторів

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, установам та організаціям, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, бронювати 100% складу груп або відділень, що безпосередньо здійснюють розмінування, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Пояснення до свого рішення від 19 червня внести відповідні зміни до постанови про мобілізацію уряд оприлюднив у вівторок.

"Гуманітарне розмінування території України – одне з ключових завдань, на вирішення якого спрямовані зусилля уряду та наших міжнародних партнерів. Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі. Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій", - наголосив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Згідно з повідомленням, рішення уряду передбачає бронювання винятково фахівців із розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп, що здійснюють нетехнічне і технічне обстеження, очищення, інспектування та контроль якості.

Йдеться про громадян, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін і вибухонебезпечних предметів у полях. Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання, пояснили в Мінекономіки.

Водночас бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботу з гуманітарного розмінування.

Як повідомлялося, станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. У процесі сертифікації перебувають 53 організації, з яких 31 - урядові. У травні до гуманітарного розмінування було залучено майже 2 тис. фахівців, ще 1,9 тис. - до оперативного реагування.

Теги: #кабмін #бронювання #мінекономіки

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