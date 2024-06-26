МЗС Італії засудило рішення РФ обмежити доступ до трансляцій і веб-сайтів низки європейських ЗМІ

Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії рішуче засуджує рішення Російської Федерації обмежити доступ до трансляцій і вебсайтів низки європейських ЗМІ, включно з італійськими Rai, La7, La Repubblica і La Stampa, на своїй території, йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

"Ми шкодуємо про невиправдані заходи, вжиті щодо італійських телерадіомовників і газет, які завжди надавали об'єктивну і неупереджену інформацію про конфлікт в Україні. Інформація, надана цими ЗМІ, була об'єктивною і в будь-якому разі ґрунтувалася на незалежній інтерпретації фактів після вторгнення Російської Федерації в Україну.

Прийнявши рішення використати деструктивне насильство в Україні, обравши для нанесення ударів українське цивільне населення, міста, енергетичні об'єкти та технічні системи, необхідні для виживання українського народу, керівництво Російської Федерації вчинило дії, що суперечать міжнародному праву й усім нормам, принципам законності та цивілізованого співіснування.

Усе це не буде знищено введенням заборон на італійські та міжнародні ЗМІ і журналістів, які продовжують висвітлювати руйнівні та нелюдські дії з професіоналізмом і незалежністю", - йдеться в заяві.

Також підкреслюється, що "рішення, ухвалене Російською Федерацією, не усуває і не пом'якшує наслідки жорстокої, спустошливої і незаконної війни".