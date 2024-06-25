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17:47 25.06.2024

Зростання ВВП України в I кв.-2024 прискорилося до 6,5% - Держстат

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Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в першому кварталі 2024 року зріс на 6,5% порівняно з першим кварталом 2023 року, такі попередні дані повідомила Державна служба статистики у вівторок.

Згідно з ними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактора, реальний ВВП збільшився на 1,2%.

Як повідомлялося, минулого року українська економіка, за даними Держстату, зросла на 5,3% після падіння на 28,8% роком раніше. Зокрема, в першому кварталі 2023 року зниження реального ВВП порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 10,3% ВВП, після чого він зріс на 19,2% у другому кварталі, 9,6% - у третьому і 4,7% - у четвертому.

Національний банк України в інфляційному звіті на початку травня оцінив зростання реального ВВП України в першому кварталі 2024 року в 3,1%, тоді як у січні він прогнозував його на рівні 7,1%.

Оцінка Мінекономіки була вищою - 4,5%. На його думку, за підсумками п'яти місяців зростання уповільнилося до 4,3%.

НБУ 25 квітня цього року погіршив прогноз зростання ВВП країни цього року з 3,6% до 3% після 5,3% минулого року.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року спрогнозував зростання економіки цього року на 4,6%, проте нещодавно в Мінфіні повідомили про його погіршення до 3,5%, а перший віцепрем'єр Юлія Свириденко в середині червня в Берліні заявила, що прогноз погіршено до менше ніж 4%.

Теги: #ввп #зростання

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