Зеленський назвав ордери МКС на арешт Шойгу та Герасимова чітким свідченням неминучості правосуддя для всіх російських злочинців

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо видачі ордерів на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова за скоєні воєнні злочини в Україні.

"Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві. Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безрозсудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні", - написав президент у телеграм-каналі.

Однак, за його словами, "ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні".

"Кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене. І ми сподіваємося побачити їх за ґратами", - наголосив Зеленський.

Він також заявив, що сьогоднішнє рішення МКС є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. "Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності", - написав президент.

Зеленський додав, що "ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край".