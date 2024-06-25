Аварійна ситуація на перегоні метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" виникла через порушення технології під час будівництва - Кличко

У Києві тривають ремонтні роботи на перегінному тунелі синьої гілки метро - між станціями "Деміївська" і "Либідська".

"Уже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. Наразі будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, ІІ та ІІІ ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву. Це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції", - повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Також триває герметизація статичних тріщин і стиків оправи тунелю в місцях болтових з'єднань.

Крім того, фахівці провели обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по I колії між станціями "Деміївська" та "Либідська". Звіт про його стан буде оприлюднено після завершення всіх експертиз.

"Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені. Роботи на будмайданчику тривають цілодобово. Після завершення ремонту - перед повноцінним відновленням руху - здійснять тестові пуски поїздів", - наголосив мер.