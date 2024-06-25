Нацполіція України формує ще три стрілецькі бригади з 8 тис. поліцейських для відсічі ворогу

Національна поліція України формує додаткові бойові підрозділи - ще три зведені стрілецькі бригади загальною чисельністю 8 тис. поліцейських для виконання бойових завдань, інформують у Нацполіції.

"З метою виконання бойових завдань і відсічі нападу ворога в структурі Національної поліції розпочато формування додаткових бойових підрозділів - трьох зведених стрілецьких бригад поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч поліцейських", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції у вівторок.

Згідно з повідомленням, голова Нацполіції Іван Вигівський перевірив підготовку стрілецьких бригад, які вже розпочали своє навчання на базі полігонів Нацполіції.

"Ми вживаємо всіх заходів, щоб забезпечити вас найкращими засобами бронезахисту, озброєнням, боєприпасами, зв'язком і матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань за призначенням. Крім того, за підтримки Генштабу ЗСУ вивчається питання про відрядження окремих категорій офіцерів за кордон з метою підготовки за програмою стандартів НАТО", - наведено в повідомленні слова Вигівського.

У Нацполіції уточнюють, що перша зведена бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності, друга – зведена бригада Департаменту патрульної поліції "Хижак", і третя – зведена бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

Згідно з повідомленням, більшість поліцейських бригад уже мають бойовий досвід, після підготовки інструкторського та командувального складу поліцейські відбудуть у свої регіони для навчання та бойового узгодження з особовим складом бригад.

У Нацполіції нагадують, що вже сформовано три зведені бригади загальною чисельністю 5 тис. поліцейських, які виконують завдання на територіях, що межують із РФ і Білоруссю. Штатна чисельність штурмової бригади "Лють" також становить 5 тис. поліцейських.

Ще 20 тис. поліцейських, як зазначено в повідомленні, несуть службу в прифронтових і прикордонних областях.

"Завдання поліцейських, які продовжують нести службу не на лінії фронту, - максимально ефективно забезпечувати правопорядок і безпеку та захищати громадян від злочинців усередині країни", - інформують у поліції.