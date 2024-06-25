Події

13:19 25.06.2024

Нацполіція України формує ще три стрілецькі бригади з 8 тис. поліцейських для відсічі ворогу

2 хв читати
Нацполіція України формує ще три стрілецькі бригади з 8 тис. поліцейських для відсічі ворогу

Національна поліція України формує додаткові бойові підрозділи - ще три зведені стрілецькі бригади загальною чисельністю 8 тис. поліцейських для виконання бойових завдань, інформують у Нацполіції.

"З метою виконання бойових завдань і відсічі нападу ворога в структурі Національної поліції розпочато формування додаткових бойових підрозділів - трьох зведених стрілецьких бригад поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч поліцейських", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції у вівторок.

Згідно з повідомленням, голова Нацполіції Іван Вигівський перевірив підготовку стрілецьких бригад, які вже розпочали своє навчання на базі полігонів Нацполіції.

"Ми вживаємо всіх заходів, щоб забезпечити вас найкращими засобами бронезахисту, озброєнням, боєприпасами, зв'язком і матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань за призначенням. Крім того, за підтримки Генштабу ЗСУ вивчається питання про відрядження окремих категорій офіцерів за кордон з метою підготовки за програмою стандартів НАТО", - наведено в повідомленні слова Вигівського.

У Нацполіції уточнюють, що перша зведена бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності, друга – зведена бригада Департаменту патрульної поліції "Хижак", і третя – зведена бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

Згідно з повідомленням, більшість поліцейських бригад уже мають бойовий досвід, після підготовки інструкторського та командувального складу поліцейські відбудуть у свої регіони для навчання та бойового узгодження з особовим складом бригад.

У Нацполіції нагадують, що вже сформовано три зведені бригади загальною чисельністю 5 тис. поліцейських, які виконують завдання на територіях, що межують із РФ і Білоруссю. Штатна чисельність штурмової бригади "Лють" також становить 5 тис. поліцейських.

Ще 20 тис. поліцейських, як зазначено в повідомленні, несуть службу в прифронтових і прикордонних областях.

"Завдання поліцейських, які продовжують нести службу не на лінії фронту, - максимально ефективно забезпечувати правопорядок і безпеку та захищати громадян від злочинців усередині країни", - інформують у поліції.

Теги: #нацполіція #війна #бригади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:32 24.06.2024
Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни має бути спрощено - Верещук

Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни має бути спрощено - Верещук

05:38 24.06.2024
Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради угоди щодо заручників, але не закінчити війну з ХАМАС

Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради угоди щодо заручників, але не закінчити війну з ХАМАС

00:31 21.06.2024
Підрозділи 24 ОМБр передислоковано для посилення оборони в район Часового Яру

Підрозділи 24 ОМБр передислоковано для посилення оборони в район Часового Яру

20:53 19.06.2024
Захід підтримуватиме українську економіку під час війни, ізолюватиме РФ та її союзників - посол Канади в Україні

Захід підтримуватиме українську економіку під час війни, ізолюватиме РФ та її союзників - посол Канади в Україні

17:29 19.06.2024
Представлено перші результати пілотного проєкту з виплати репарацій жертвам сексуального насильства в умовах війни

Представлено перші результати пілотного проєкту з виплати репарацій жертвам сексуального насильства в умовах війни

19:20 18.06.2024
Збитки українського агросектору за два роки війни перевищили $10 млрд - Мінагрополітики

Збитки українського агросектору за два роки війни перевищили $10 млрд - Мінагрополітики

13:44 18.06.2024
У Києві невідомий вистрілив у чоловіка, вживаються заходи щодо затримання нападника - Нацполіція

У Києві невідомий вистрілив у чоловіка, вживаються заходи щодо затримання нападника - Нацполіція

10:02 18.06.2024
ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

22:51 14.06.2024
Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 15 місцях скупчення противника

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 15 місцях скупчення противника

11:06 11.06.2024
На східному напрямку українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс "Борисоглєбськ-2" - ОСУВ "Хортиця"

На східному напрямку українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс "Борисоглєбськ-2" - ОСУВ "Хортиця"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МКС видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова за атаки на енергооб'єкти та злочин проти людства - сайт суду

Від сьогоднішня відлічуватиметься старт нашого членства в Євросоюзі - Зеленський

ЄСПЛ визнав вичерпними докази у справі "Україна проти РФ" щодо Криму - Мін'юст

Україна отримала перші боєприпаси в межах чеської ініціативи - прем'єр

На Донеччині проведуть примусову евакуацію дітей із п'яти населених пунктів - ОВА

ОСТАННЄ

Україна очікує від саміту НАТО просування до членства в альянсі - Стефанчук

МКС видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова за атаки на енергооб'єкти та злочин проти людства - сайт суду

Від сьогоднішня відлічуватиметься старт нашого членства в Євросоюзі - Зеленський

Єрмак про нові ордери МКС на арешт Шойгу та Герасимова: Усі відповідатимуть за зло

МКС ВИДАВ ОРДЕРИ НА АРЕШТ ШОЙГУ ТА ГЕРАСИМОВА ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ - САЙТ СУДУ

ЄСПЛ визнав вичерпними докази у справі "Україна проти РФ" щодо Криму - Мін'юст

Перша зібрана в Україні хорватська машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію і передана саперам

Данія виділить 150 млн данських крон на підтримку євроінтеграції України та Молдови

Бельгія профінансує відновлення пошкодженої через війну школи в Київській області

Аварійна ситуація на перегоні метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" виникла через порушення технології під час будівництва - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА