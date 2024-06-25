За один день близько сотні осіб мали намір незаконно перетнути кордон в Одеській області - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили в Одеській області угруповання, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

"Організував бізнес мешканець Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував чоловіків, охочих незаконно виїхати з України, через соцмережі та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. Правоохоронець консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону", - повідомляє пресслужба ДБР.

21 червня 2024 року співробітники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Решта 53 не встигли дістатися до "точки збору".

За свої послуги ділки брали від $5 тис. до $18,5 тис. з людини залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько $1 млн.

Наразі учасників угруповання затримано. Їм повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років.

Усім затриманим ухилянтам, старшим за 25 років, вручили протоколи та доставили в РТЦК.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.