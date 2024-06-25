Події

10:01 25.06.2024

За один день близько сотні осіб мали намір незаконно перетнути кордон в Одеській області - ДБР

1 хв читати
За один день близько сотні осіб мали намір незаконно перетнути кордон в Одеській області - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили в Одеській області угруповання, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

"Організував бізнес мешканець Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував чоловіків, охочих незаконно виїхати з України, через соцмережі та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. Правоохоронець консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону", - повідомляє пресслужба ДБР.

21 червня 2024 року співробітники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Решта 53 не встигли дістатися до "точки збору".

За свої послуги ділки брали від $5 тис. до $18,5 тис. з людини залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько $1 млн.

Наразі учасників угруповання затримано. Їм повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років.

Усім затриманим ухилянтам, старшим за 25 років, вручили протоколи та доставили в РТЦК.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Теги: #ухилянти #переправлення #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 25.06.2024
ДБР оголосило про підозру нардепу Тищенку

ДБР оголосило про підозру нардепу Тищенку

11:47 21.06.2024
ДБР повідомило про підозру ексначальнику ГУВБ СБУ Наумову в підробленні документів для сербського суду

ДБР повідомило про підозру ексначальнику ГУВБ СБУ Наумову в підробленні документів для сербського суду

15:22 19.06.2024
ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року

ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року

18:26 15.06.2024
На Львівщині двох поліцейських затримали за отримання хабаря - ДБР

На Львівщині двох поліцейських затримали за отримання хабаря - ДБР

15:46 14.06.2024
За матеріалами ДБР суд призначив 14 і 15 років в'язниці двом перебіжчикам, завершено розслідування і повідомлено про підозру ще шести особам

За матеріалами ДБР суд призначив 14 і 15 років в'язниці двом перебіжчикам, завершено розслідування і повідомлено про підозру ще шести особам

10:36 12.06.2024
ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

11:10 10.06.2024
ДБР повідомляє про викриття фінансової махінації братів екснардепів Медведчука і Козака

ДБР повідомляє про викриття фінансової махінації братів екснардепів Медведчука і Козака

17:47 07.06.2024
ДБР повідомило про підозру ФК "Житло-Капітал" - кредитору "Укрбуду" - у привласненні нерухомості "Київміськбуду"

ДБР повідомило про підозру ФК "Житло-Капітал" - кредитору "Укрбуду" - у привласненні нерухомості "Київміськбуду"

16:22 07.06.2024
ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

15:54 06.06.2024
ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині за добу від обстрілів РФ семеро людей загинули, ще 48 поранені - голова ОВА

У Харкові пролунала серія вибухів, є прильоти - влада

Розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога в РФ - ГУР МО

ДБР оголосило про підозру нардепу Тищенку

Критично не вистачає внутрішньої генерації е/е, а в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною

ОСТАННЄ

Японія послабила візові вимоги для громадян України

Окупанти завдали удару по житловій забудові Харкова, поки що без постраждалих - Терехов

Робота над посиленням ППО не припиняється, Україна отримає ще додаткові системи Patriot - Кулеба

На Донеччині за добу від обстрілів РФ семеро людей загинули, ще 48 поранені - голова ОВА

У Харкові пролунала серія вибухів, є прильоти - влада

Розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога в РФ - ГУР МО

США можуть оголосити про пакет військової допомоги Україні на $150 млн у вівторок - ЗМІ

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено житлові будинки - Синєгубов

Ворог за добу 457 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА