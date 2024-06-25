ДБР оголосило про підозру нардепу Тищенку

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру народному депутату України Миколі Тищенку за фактом подій у Дніпрі з незаконним позбавленням волі військовослужбовця ЗСУ, повідомляє пресслужба ДБР.

"Повідомлено про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у Дніпрі", - йдеться в повідомленні відомства у вівторок уранці.

За матеріалами ДБР Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця в Дніпрі (ч. 2 ст. 146 КК України).

У відомстві нагадали, що 20 червня поточного року в Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого - колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та наносили тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів.

Зі свого боку, Офіс генпрокурора України погодив клопотання про обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

В Офісі генпрокурора зазначили, що наразі тривають заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

У відомстві також додали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У ДБР також уточнили, що у депутата було проведено обшуки.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав поведінку Миколи Тищенка несумісною зі статусом народного депутата і закликав правоохоронців відреагувати на інцидент із ним і військовослужбовцем спецпідрозділу "Кракен" у Дніпрі.

Раніше низка телеграм-каналів публікували відео, що в Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракена Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Тищенка, з яким Павлов посперечався.