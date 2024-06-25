У Торецьку влада має намір організувати примусову евакуацію через обстріли РФ

У зв'язку з постійними обстрілами і через перебування окупантів поблизу м. Торецьк у місті можуть оголосити примусову евакуацію, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Зараз евакуація відбуватиметься в примусовому порядку з міста Торецьк. Ворог перебуває дуже близько", - сказав Філашкін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Також голова ОВА повідомив, що відповідне рішення (про евакуацію - ІФ-У) буде розглянуто на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться у вівторок, 25 червня.

Він сказав, що евакуація триває і з інших міст, які на лінії фронту.

"Дуже велика кількість людей на прикладі міста Торецьк виїжджає за добу. Позавчора там перебувало близько 6 тис. осіб, зараз 5,5 тис. І з кожним днем і годиною вони виїжджають", - зазначив Філашкін.

За його словами, з міста Лимана, Очеретинської громади та міста Красногорівка.

Крім того. Філашкін розповів, що в Торецьку вже другу добу немає енергопостачання через те, що війська РФ "не допускають українських енергетиків, щоб вони відновили живлення в місті".