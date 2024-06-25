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07:16 25.06.2024

Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій

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Мешканці в районах активних бойових дій і тимчасово окупованих територій, для продовження отримання субсидій і пільг, мають звернутися до органів Пенсійного фонду України (ПФУ), повідомляє пресслужба ПФУ.

Як повідомляється, одержувачі житлових субсидій та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій і з початку повномасштабної агресії не зверталися за перепризначенням субсидії чи пільги, - для продовження року слід звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами.

Звернутися до органу Фонду можна в один із способів, зокрема, через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг.

Також - поштовим відправленням - на адресу органу Фонду або в режимі онлайн, а саме через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Зазначається, що нагадування цільовій аудиторії розміщене в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду в розділі "Мої повідомлення" - рубрика "Індивідуальні повідомлення".

 

 

 

Теги: #пільги #субсидії #пфу

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