Події

22:07 24.06.2024

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ ЩОДО ФІРТАША, ФУКСА, ГОЛІВ "ГАЗПРОМУ", ВТБ ТА ІНШИХ БІЗНЕСМЕНІВ ІЗ РФ ЩЕ НА 10 РОКІВ

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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ ЩОДО ФІРТАША, ФУКСА, ГОЛІВ "ГАЗПРОМУ", ВТБ ТА ІНШИХ БІЗНЕСМЕНІВ ІЗ РФ ЩЕ НА 10 РОКІВ

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