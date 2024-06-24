ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ ЩОДО ФІРТАША, ФУКСА, ГОЛІВ "ГАЗПРОМУ", ВТБ ТА ІНШИХ БІЗНЕСМЕНІВ ІЗ РФ ЩЕ НА 10 РОКІВ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ ЩОДО ФІРТАША, ФУКСА, ГОЛІВ "ГАЗПРОМУ", ВТБ ТА ІНШИХ БІЗНЕСМЕНІВ ІЗ РФ ЩЕ НА 10 РОКІВ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ ЩОДО ФІРТАША, ФУКСА, ГОЛІВ "ГАЗПРОМУ", ВТБ ТА ІНШИХ БІЗНЕСМЕНІВ ІЗ РФ ЩЕ НА 10 РОКІВ
ЄС погодив надання EURO1,4 млрд Україні на озброєння з непередбачених доходів від знерухомлених російських активів - Боррель
Критично не вистачає внутрішньої генерації е/е, а в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною
Застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного в заволодінні понад 16 млн грн держустанови - застава 10 млн грн
У лікарні померла мешканка Слатиного Харківської області, поранена в результаті обстрілу тиждень тому
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