Зеленський: До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна держава - Малаві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до комюніке Саміту миру приєдналася ще одна держава, а саме Малаві.

"Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна - Малаві - приєдналася до комюніке Саміту миру", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, "більше представництво Африки в глобальних зусиллях в ім'я миру - це велика сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії".

"І що більше буде країн і лідерів із нами, з Україною, то швидше ми повернемо повну силу Статуту ООН", - наголосив він.

Як повідомлялося, 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії.

Пізніше зі списку країн, які підтримали комюніке, були виключені Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас до комюніке приєдналися держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав, Вселенський Патріархат, Замбія, Барбадос, Республіка Маршаллові Острови.