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20:16 24.06.2024

Зеленський змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова

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Зеленський змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом прийняв рішення про заміну командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова, про що він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Нарада з військовими. Зранку. Були головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію за ключовими напрямками... Обговорили також кадрові питання у Збройних силах України. Я прийняв рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - заявив Зеленський.

Окрім того, як він повідомив за підсумками наради, найбільша увага наразі приділяється ситуації на Донбасі та постачанню Силам оборони всього необхідного.

"Була сьогодні доповідь і про Покровськ - наслідки ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них - три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Обов'язково відповімо Росії на цей удар - відповімо абсолютно справедливо", - заявив президент.

Як повідомлялося, начальник штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал", - написав Кротевич у пості в телеграм-каналі.

"Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так - це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч", - зазначив він.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) агентству "Інтерфакс-Україна" офіційно підтвердили факт надходження такої заяви. "Учора надійшла, слідчі взяли в роботу", - сказали у пресслужбі відомства.

 

Теги: #зсу #кадри #президент

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