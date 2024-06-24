"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання для понад 89 тис. абонентів у Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях

З 17 до 23 червня енергетики операторів системи передачі (ОСП) "ДТЕК Мережі" повністю або частково відновили електропостачання 74 населеним пунктам і повернули е/е до домівок понад 89 тис. родин Донецької, Київської та Дніпропетровської областей, які залишилися без світла через ворожі обстріли.

"Левова частка відновлень - у Донецькій області, яка залишається ареною найбільш активних бойових дій. Тут за тиждень вдалося відновити електрику для понад 59 тис. сімей, знеструмлених через постійні ворожі обстріли, ракетні та авіаудари", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

При цьому уточнюється, що 20 червня під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району Київської області. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно дала змогу безпекова ситуація, і оперативно відновили електропостачання для майже 19 тис. сімей.

У свою чергу в Дніпропетровській області, яка також постійно зазнає атак з боку ворога, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій, за тиждень вдалося відновити світло в оселях понад 11 тис. сімей.

"Ось уже 852-й день енергетики тримають енергетичний фронт і забезпечують світлом українців в умовах підвищених ризиків. Від початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 12,7 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наводить пресслужба.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.