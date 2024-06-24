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19:02 24.06.2024

Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку - Лісовий

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Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку - Лісовий

Міністерство освіти і науки України змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році, зокрема, вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку від мобілізації, заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань - це чудово. Фіктивне навчання - ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024 році", - написав Лісовий у фейсбуці у понеділок.

За словами міністра, для вступу до аспірантури залишається необхідним єдиний вступний іспит (ЄВІ). Прохідний бал у частині тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) становить 160, він обов'язковий для допуску до вступних випробувань закладу чи установи.

Лісовий пояснив, що іспит з іноземної мови є обов'язковим для вступу до магістратури, але не обов'язковим для допуску до вступу в аспірантуру. "Проте зріз знань і загальний рівень побачимо і проаналізуємо", - додав міністр.

Також цього навчального року вступити на контракт до аспірантури можна буде тільки на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Водночас Міносвіти збільшує кількість місць на бюджеті з 3 200 до 7 000, щоб "не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих і здібних".

Лісовий також додав, що просить повідомляти в правоохоронні органи про всі факти "фіктивного навчання".

Теги: #аспірантура #вступ #контракт

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