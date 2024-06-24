Події

18:08 24.06.2024

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е У ВІВТОРОК ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ЦІЛУ ДОБУ - ДТЕК

1 хв читати
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е У ВІВТОРОК ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ЦІЛУ ДОБУ - ДТЕК

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е У ВІВТОРОК ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ЦІЛУ ДОБУ - ДТЕК

Теги: #дтек #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 24.06.2024
Графіки відключення е/е у вівторок застосовуватимуться цілу добу - "ДТЕК"

Графіки відключення е/е у вівторок застосовуватимуться цілу добу - "ДТЕК"

14:12 24.06.2024
Екстрені відключення е/е у Дніпропетровській області, у низці областей збільшення обсягу обмежень - ДТЕК і "Укренерго"

Екстрені відключення е/е у Дніпропетровській області, у низці областей збільшення обсягу обмежень - ДТЕК і "Укренерго"

14:01 24.06.2024
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е - ДТЕК

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е - ДТЕК

10:28 23.06.2024
Стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть з 11:00 до 23:00 - ДТЕК

Стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть з 11:00 до 23:00 - ДТЕК

11:13 22.06.2024
Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

11:10 22.06.2024
УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

10:32 22.06.2024
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СУБОТУ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ З 16:00 ДО 24:00 ПОПРИ УДАРИ РФ ПО ЕНЕРГЕТИЦІ - МІНЕНЕРГО

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СУБОТУ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ З 16:00 ДО 24:00 ПОПРИ УДАРИ РФ ПО ЕНЕРГЕТИЦІ - МІНЕНЕРГО

12:30 19.06.2024
У Києві 4% будинків, яким не відключають світло під час дії графіків, - ДТЕК

У Києві 4% будинків, яким не відключають світло під час дії графіків, - ДТЕК

16:10 18.06.2024
"Харківобленерго" відновило електропостачання понад 2 тис. споживачів, які залишилися без світла через обстріли

"Харківобленерго" відновило електропостачання понад 2 тис. споживачів, які залишилися без світла через обстріли

11:36 17.06.2024
"Укренерго" пом'якшило графіки відключень е/е на понеділок - найжорсткішими вони будуть тільки у вечірній пік

"Укренерго" пом'якшило графіки відключень е/е на понеділок - найжорсткішими вони будуть тільки у вечірній пік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку - Лісовий

США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів початкових класів - Білий дім

Графіки відключення е/е у вівторок застосовуватимуться цілу добу - "ДТЕК"

НАГЛЯДОВА РАДА "ЦЕНТРЕНЕРГО" ЗВІЛЬНИЛА ЧУРКІНА З ПОСАДИ ГЕНДИРЕКТОРА І ПРИЗНАЧИЛА НА ЦЮ ПОСАДУ ГАРКАВОГО

У Покровську внаслідок ракетного удару 4 людини загинули, 34 поранені - голова ОВА

ОСТАННЄ

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання для понад 89 тис. абонентів у Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях

Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку - Лісовий

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі постраждали четверо людей - ОВА

США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів початкових класів - Білий дім

Кількість загиблих у Покровську зросла до п'яти осіб, серед 41 пораненого четверо дітей - ОВА

В Одесі від обстрілу постраждав центральний розподільний склад мережі "Таврія В"

Правоохоронці розслідують 29 воєнних злочинів, унаслідок яких загинули українські спортсмени - перший заступник генпрокурора Хоменко

Міносвіти запроваджуватиме спеціальні держіспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, - заступник міністра освіти Винницький

Українці не сплачуватимуть за новий дозвіл на в'їзд до Ізраїлю до кінця 2024 року - посольство

Кількість постраждалих у Покровську внаслідок ракетного удару збільшилася до 40 осіб, серед них троє дітей - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА