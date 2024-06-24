ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е У ВІВТОРОК ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ЦІЛУ ДОБУ - ДТЕК
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е У ВІВТОРОК ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ЦІЛУ ДОБУ - ДТЕК
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е У ВІВТОРОК ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ ЦІЛУ ДОБУ - ДТЕК
Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку - Лісовий
США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів початкових класів - Білий дім
НАГЛЯДОВА РАДА "ЦЕНТРЕНЕРГО" ЗВІЛЬНИЛА ЧУРКІНА З ПОСАДИ ГЕНДИРЕКТОРА І ПРИЗНАЧИЛА НА ЦЮ ПОСАДУ ГАРКАВОГО
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання для понад 89 тис. абонентів у Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях
Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку - Лісовий
США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів початкових класів - Білий дім
Правоохоронці розслідують 29 воєнних злочинів, унаслідок яких загинули українські спортсмени - перший заступник генпрокурора Хоменко
Міносвіти запроваджуватиме спеціальні держіспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, - заступник міністра освіти Винницький
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