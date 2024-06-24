Суд проводить підготовче засідання за обвинуваченням Януковича в організації розстрілу мітингувальників на Майдані

Броварський міськрайонний суд Київської області проводить підготовче засідання щодо обвинувачення колишнього президента України (2010-2014) Віктора Януковича та високопосадовців того часу в організації розстрілу учасників Революції гідності в лютому 2014 року, інформують в Офісі генерального прокурора України.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генерального прокурора Броварський міськрайонний суд розпочав підготовче засідання у справі стосовно колишнього президента України, керівництва МВС України, Служби безпеки України та міністра оборони України", - йдеться в повідомленні відомства на сайті в понеділок.

За інформацією прокуратури, 18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала "застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спеціальних засобів", зокрема незаконно поставлених із території держави-агресора, щоб протидіяти демонстрантам і розігнати мітинг у центрі столиці.

Дії колишніх президента, міністра оборони України та керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині столиці. Загинули 67 цивільних осіб. Загалом постраждали 887 цивільних осіб і 132 правоохоронці. Завдано майнової шкоди на суму понад 16 млн грн.

Згідно з процедурою, на попередньому судовому засіданні суд визначає можливість розгляду справи по суті.

Януковича та інших високопоставлених чиновників того часу обвинувачують in abentia, тобто за заочною процедурою притягнення до відповідальності, оскільки вони не перебувають на території України.