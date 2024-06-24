Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 24.06.2024
Екстрені відключення е/е у Дніпропетровській області, у низці областей збільшення обсягу обмежень - ДТЕК і "Укренерго"

Екстрені відключення е/е у Дніпропетровській області, у низці областей збільшення обсягу обмежень - ДТЕК і "Укренерго"

10:28 23.06.2024
Стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть з 11:00 до 23:00 - ДТЕК

Стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть з 11:00 до 23:00 - ДТЕК

12:30 19.06.2024
У Києві 4% будинків, яким не відключають світло під час дії графіків, - ДТЕК

У Києві 4% будинків, яким не відключають світло під час дії графіків, - ДТЕК

11:23 17.06.2024
На Дніпропетровщині затримано інформатора спецслужб РФ - Офіс генерального прокурора

На Дніпропетровщині затримано інформатора спецслужб РФ - Офіс генерального прокурора

18:50 14.06.2024
Окупанти атакували Нікопольський район дронами та з артилерії, поранена 17-річна дівчина, зруйновані 7 приватних будинків

Окупанти атакували Нікопольський район дронами та з артилерії, поранена 17-річна дівчина, зруйновані 7 приватних будинків

14:46 14.06.2024
Унаслідок ворожого обстрілу в Дніпропетровській області постраждала 17-річна дівчина - голова ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу в Дніпропетровській області постраждала 17-річна дівчина - голова ОВА

21:12 12.06.2024
Для понад 300 тис. родин за добу відновили електропостачання після негоди на Київщині

Для понад 300 тис. родин за добу відновили електропостачання після негоди на Київщині

10:56 12.06.2024
Окупанти обстріляли Новомосковськ Дніпропетровської області, виникла пожежа - обладміністрація

Окупанти обстріляли Новомосковськ Дніпропетровської області, виникла пожежа - обладміністрація

11:35 11.06.2024
Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

19:12 10.06.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 95 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 95 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

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