НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е - ДТЕК
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е - ДТЕК
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е - ДТЕК
КМП НБУ В ДУМЦІ ПРО ДИНАМІКУ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ В 2024 Р. РОЗДІЛИВСЯ ЯК 7:4 НА КОРИСТЬ ЗНИЖЕННЯ ЩЕ НА 0,5-1 П.П.
Боррель: Перший транш у EUR2,5 млрд доходів від заморожених російських активів Україна отримає наступного тижня
Енергодар пережив тривале знеструмлення після пошкодження БПЛА другої за тиждень підстанції - МАГАТЕ
КМП НБУ В ДУМЦІ ПРО ДИНАМІКУ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ В 2024 Р. РОЗДІЛИВСЯ ЯК 7:4 НА КОРИСТЬ ЗНИЖЕННЯ ЩЕ НА 0,5-1 П.П.
Кількість бойових зіткнень на фронті з півночі сягнула 81, із них 45 на сіверському й покровському напрямках - Генштаб ЗСУ
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