Події

13:58 24.06.2024

КМП НБУ В ДУМЦІ ПРО ДИНАМІКУ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ В 2024 Р. РОЗДІЛИВСЯ ЯК 7:4 НА КОРИСТЬ ЗНИЖЕННЯ ЩЕ НА 0,5-1 П.П.

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КМП НБУ В ДУМЦІ ПРО ДИНАМІКУ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ В 2024 Р. РОЗДІЛИВСЯ ЯК 7:4 НА КОРИСТЬ ЗНИЖЕННЯ ЩЕ НА 0,5-1 П.П.

КМП НБУ В ДУМЦІ ПРО ДИНАМІКУ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ В 2024 Р. РОЗДІЛИВСЯ ЯК 7:4 НА КОРИСТЬ ЗНИЖЕННЯ ЩЕ НА 0,5-1 П.П.

Теги: #кмп #нбу

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