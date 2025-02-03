Інтерфакс-Україна
Економіка
13:28 03.02.2025

КМП НБУ підтрима підняття ставки до 14,5% сімома голосами з 11 – підсумки дискусії

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КМП НБУ підтрима підняття ставки до 14,5% сімома голосами з 11 – підсумки дискусії

Рішення про підвищення облікової ставки з 13,5% до 14,5% річних 22 січня підтримало сім з 11 членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України, тоді як троє були за 14%, а один – за 15%, свідчать підсумки дискусії членів КМП, які опублікував регулятор на своєму сайті у понеділок.

"Підвищення облікової ставки на 1 відсотковий пункт (в.п.) стане чітким сигналом для економічних агентів: НБУ готовий діяти рішуче, застосовуючи всі наявні засоби, щоб стримати інфляційний тиск і привести інфляцію до цілі 5% на належному горизонті політики. Це сприятиме заспокоєнню очікувань та зниженню інфляційного тиску", – зазначається позиція більшості КМП.

На їхню думку, таке рішення відповідало попереднім заявам НБУ про наміри (forward guidance) та не стало сюрпризом для експертів і учасників ринку, тому не сприйматиметься економічними агентами як екстрений захід і не викличе занепокоєння на ринках.

Теги: #облікова_ставка #кмп #нбу

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