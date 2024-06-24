КМП НБУ в думці про динаміку облікової ставки у 2024 р. розділився як 7:4 на користь зниження ще на 0,5-1 п.п.

Семеро членів комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) вбачають потенціал для зниження облікової ставки ще на 0,5-1 відсотковий пункт (в.п.), до рівня 12,5-12% річних до кінця 2024 року, тоді як четверо вважають, що потенціал для її зниження вже вичерпаний, ідеться в оприлюднених у понеділок підсумках дискусії комітету 12 червня.

"На їхню думку, ризики для прогнозу інфляції досить збалансовані. Також є підстави очікувати отримання достатніх обсягів зовнішнього фінансування і на цей, і на наступний роки. Зважаючи на це, вони вважають, що НБУ матиме змогу знизити облікову ставку щонайменше до 12-12,5% до кінця поточного року", - пояснюється у пресрелізі позиція членів КМП, які вбачають простір для зниження ставки в поточному році.

Четверо їхніх опонентів, які вважають, що ставку варто зберегти на поточному рівні 13% річних до кінця року, дотримуються думки, що баланс ризиків для інфляційної динаміки дещо зміщений догори, з урахуванням значних потреб бюджету, очікуваних ефектів перенесення від ослаблення курсу гривні на інфляцію та ймовірного погіршення очікувань через її прискорення.

"Водночас усі учасники дискусії погодилися, що зважаючи на високий рівень невизначеності НБУ має бути готовим і надалі гнучко адаптувати монетарну політику в разі змін балансу ризиків для інфляції та валютного ринку", - йдеться в релізі.

У ньому також зазначається, що під час оновлення липневого макропрогнозу Нацбанк зможе краще оцінити зміни в балансі ризиків і перспективу подальшого макроекономічного розвитку. При цьому регулятор базуватиме своє рішення, спираючись на ширший інформаційний обсяг і детальніші розрахунки.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 п.п. - до 13,0% річних із 14 червня 2024 року.