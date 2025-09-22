Інтерфакс-Україна
Економіка
12:57 22.09.2025

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Члени комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України на останньому засіданні 10 вересня одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% та бачать певний простір для зниження облікової ставки в подальшому, однак їхні думки щодо швидкості та загального потенціалу пом’якшення процентної політики розділилися.

“Більшість членів КМП вважають, що наразі ситуація розвивається доволі близько до очікувань, тому схиляються до траєкторії облікової ставки, передбаченої липневим прогнозом, – 14,5% на кінець 2025 року і 12,5% на кінець 2026 року”, – йдеться в релізі НБУ у понеділок про результати засідання.

Згідно з ним, водночас кілька членів КМП зауважили, що ризики, пов’язані з війною та високими потребами бюджету, посилилися і навіть частково реалізувалися. Це може не тільки сповільнити темпи зниження облікової ставки наприкінці 2025 року, але й обмежити простір для пом’якшення процентної політики у 2026 році.

“На їхню думку, наприкінці наступного року облікова ставка, імовірно, становитиме 13%–14%”, – зазначив Нацбанк.

Лише один член КМП припустив, що НБУ зможе пом’якшувати процентну політику швидше за липневий макропрогноз, йдеться в релізі. На його думку, подальші надходження нових врожаїв та стриманіші ефекти курсового перенесення створюватимуть передумови для стрімкішого, ніж очікувалося, зниження інфляції, тож Нацбанк зможе використати сприятливу кон’юнктуру для підтримки економічного зростання без шкоди для цінової стабільності.

Як повідомлялося, Нацбанк утримує облікову ставку на рівні 15,5% з початку березня 2025 року, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.

Теги: #облікова_ставка #кмп #нбу

