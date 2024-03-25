Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 13-14% до кінця 2024 р., деякі - до 11-12%

Більшість з 11 учасників дискусії комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ), що відбулася 13 березня, очікують зниження облікової ставки до 13-14% на кінець поточного року, тоді як у січні Нацбанк анонсував її можливе зниження до 14% до кінця року.

"На їхню думку, простір для пом'якшення відсоткової політики обмежений з огляду, зокрема, на очікуване прискорення інфляції в другому півріччі поточного року, високу ймовірність збереження високих безпекових ризиків наступного року та ризики, пов'язані з ритмічністю й обсягами зовнішнього фінансування", - передає НБУ думку цих членів КМП у публікації в понеділок.

Вони вказали, що реалізація планів щодо продовження валютної лібералізації - додатковий фактор, що обмежує величину кроку зі зниження облікової ставки. З цією метою потрібно діяти виважено, зберігаючи достатню привабливість гривневих активів і не провокуючи додаткового тиску на міжнародні резерви.

"Більш суттєве зниження облікової ставки можна розглядати лише за умови значних позитивних зрушень у поточному балансі ризиків, зокрема щодо міжнародної фінансової допомоги", - вважає більшість членів КМП.

Водночас зазначається, що кілька членів комітету припускають зниження облікової ставки до кінця поточного року до 11-12%.

"Такий рівень ставки, на їхню думку, узгоджуватиметься з очікуваною помірною інфляцією наступних років і не може призвести до втрати привабливості гривневих активів і розбалансування очікувань. Вони вважають, що слід будувати прогноз на збалансованих припущеннях, адже економіка значною мірою пристосувалася до війни, а міжнародна підтримка зберігатиметься", - зазначається в публікації.

Прибічники такого оптимістичного прогнозу також вважають, що в умовах тривалого збереження безпекових ризиків економіка потребуватиме додаткових стимулів для відновлення, і більш активне зниження облікової ставки надасть змогу пожвавити кредитування.

Як повідомлялося, Національний банк України 14 березня знизив облікову ставку з 15% до 14,5% річних, що стало несподіванкою для ринку, який очікував її збереження. Сам НБУ в січні також анонсував можливе зниження ставки тільки з третього кварталу цього року.