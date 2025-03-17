Інтерфакс-Україна

Економіка

13:39 17.03.2025

Підвищення облікової ставки НБУ на 1 в.п. підтримало 7 з 11 членів КМП, 4 були за 0,5 в.п.

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Підвищення облікової ставки НБУ на 1 в.п. підтримало 7 з 11 членів КМП, 4 були за 0,5 в.п.

Семеро з 11 членів комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) на засіданні 5 березня підтримали підвищення облікової ставки з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня, тоді як четверо були за підвищення її на 0,5 відсоткового пункту (в.п.), йдеться в оприлюднених у понеділок підсумках дискусії КМП.

"НБУ має діяти рішуче й підтвердити свою відданість мандату із забезпечення цінової стабільності, щоб зберегти довіру до монетарної політики. Підвищення облікової ставки на 1 в.п. у березні відповідає траєкторії базового сценарію січневого макропрогнозу та … очікуванням більшості учасників фінансових ринків…", – зазначено позицію більшості КМП.

Згідно з протоколом, члени КМП вважають, що вжитого НБУ у березні комплексу заходів буде достатньо для подолання цінового сплеску, розвороту інфляційного тренду та можливості Нацбанку повернутися до циклу пом’якшення процентної політики ще в цьому році.

"Однак більшість членів КМП також вважає, що з огляду на зміщений догори баланс інфляційних ризиків НБУ має бути готовим до періоду тривалішого утримання облікової ставки на поточному рівні або навіть подальшого посилення процентної політики в разі реалізації чи посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", – зазначено у публікації.

Теги: #облікова_ставка #кмп

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