17:57 22.10.2025

Більшість банкірів очікують збереження Нацбанком ставки 15,5%, деякі допускають зниження до 15%

Більшість опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" банкірів очікують, що Національний банк України (НБУ) за підсумками засідання 23 жовтня залишить облікову ставку без змін – на рівні 15,5% річних, втім окремі експерти допускають її зниження на 0,5 відсоткового пункту (в.п.).

"У поточних умовах, коли зберігаються інфляційні ризики та сезонні чинники, оптимальним рішенням буде залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Таке рішення монетарного комітету ринок сприйме позитивно", – зазначив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

На його думку, після зниження споживчих цін улітку у вересні вони зросли на 0,3%, а у жовтні очікується ще підвищення на 0,3-0,5 відсоткового пункту.

Начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов також вважає, що ставка залишиться без змін, адже інфляція залишається доволі високою, а привабливість гривневих депозитів можливо зберегти при високих ставках.

"Нацбанк, ймовірно, почне цикл пом’якшення монетарної політики через зниження облікової ставки, тим самим перервавши "цикл незмінної ставки", який тривав сім із половиною місяців", – в той же час вважає директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

За його словами, обережне зниження ставки на 50 б.п. – до 15,0% може стати першим кроком для тестування реакції ринку та стійкості тенденції до зниження інфляції.

Банкіри очікують, що краща динаміка інфляції у третьому кварталі може стати підставою для корекції макропрогнозу НБУ на 2025-2026 роки.

"Кращий показник інфляції у вересні і в цілому у третьому кварталі може стимулювати покращення прогнозу інфляції на 2025 рік ближче до нашого поточного прогнозу 9,0%. Цілком можливим є також перегляд у бік збільшення номінального ВВП", – зазначив Печерицин.

Водночас, за оцінками респондентів, навіть за сприятливого розвитку інфляційних процесів темп зниження ставок може бути помірним і розтягнутим у часі, а суттєвих змін у прогнозах економічного зростання поки що не очікується.

Як повідомлялося, Нацбанк з початку березня 2025 року вже п’ять засідань поспіль утримує облікову ставку на рівні 15,5%, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року у сім етапів.

