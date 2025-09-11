Інтерфакс-Україна
Економіка
14:08 11.09.2025

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

2 хв читати
Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення вчетверте зберегти облікову ставку 15,5% річних, що, на його думку, дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%

"Липневим макроекономічним прогнозом НБУ передбачається початок циклу зниження облікової ставки у четвертому кварталі 2025 року. Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. Національний банк уважно спостерігатиме за розвитком ситуації", - зазначив Нацбанк у пресрелізі у четвер.

Центробанк підкреслив, що у випадку реалізації чи посилення проінфляційних ризиків буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби - вжити додаткових заходів.

Що стосується ситуації на валютному ринку, то номінальна дохідність гривневих інструментів упродовж останніх місяців практично не змінювалася. В НБУ зазначають, що в реальному вимірі вона дещо зросла за рахунок сповільнення інфляції і поліпшення інфляційних очікувань.

У результаті обсяги вкладень населення у строкові депозити й ОВДП у гривні надалі збільшувалися, а чистий попит на валюту з боку населення був стриманим. Забезпечення привабливості гривневих заощаджень і стійкої ситуації на валютному ринку залишаються важливими чинниками контрольованості інфляційних очікувань і подальшого зниження інфляції.

НБУ прогнозує, що інфляція продовжить знижуватись надалі.

"Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку", - наголосив НБУ.

Більшість учасників ринку напередодні засідання комітету з монетарної політики та правління НБУ спрогнозували, що центробанк збереже ставку на рівні 15,5%.

Як повідомлялося, Нацбанк утримує облікову ставку на рівні 15,5% з початку березня 2025 року, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.

Теги: #облікова_ставка #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 11.09.2025
Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

20:11 09.09.2025
Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки

Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки

19:10 09.09.2025
НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

16:05 08.09.2025
Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

18:13 05.09.2025
НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

12:27 04.08.2025
Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

13:34 01.08.2025
Збереження облікової ставки підтримало дохідність гривневих інструментів і не стримало кредитування – звіт НБУ

Збереження облікової ставки підтримало дохідність гривневих інструментів і не стримало кредитування – звіт НБУ

14:12 24.07.2025
НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

13:03 16.06.2025
НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

12:32 16.06.2025
Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5%

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5%

ВАЖЛИВЕ

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

ОСТАННЄ

Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн

"ДТЕК" та американська Fluence запустили в Україні 200 МВт УЗЕ

Кабмін дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам на захист об’єктів критичної інфраструктури

До Реєстру збитків можна буде подати заяви про вимушені виїзди за кордон, депортацію, втрату роботи чи власного бізнесу

Міжнародний туризм зріс на 5% у першому півріччі 2025 року

Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

"Укрзалізниця" потребує запровадження ПСО для пасажирських перевезень – перша заступниця голови комітету Ради

"Укрнафта" першою у нафтогазовій галузі України отримала сертифікат ISO 29001

Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА