Нацбанк відкрив нову серію обігових монет з АРК Крим, Донецька та Луганська області

Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) започаткував нову тематичну серію обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом", присвячену єдності та неподільності України та її адміністративно-територіальному устрою, яку відкрили монети Автономна республіка Крим, Донецька та Луганська область.

"Національний банк планує продовжувати випуск обігових пам’ятних монет цієї серії упродовж наступних двох років та присвятити монети кожній області України. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний на презентації у понеділок.

Як уточнили у центробанку, він підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам, тож поступово в готівковий обіг буде введено по два млн штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.

"Монети – це не лише про економіку чи обіг. Це про символи, які формують спільну ідентичність… Ідея серії дуже точно передає те, що сьогодні тримає країну разом", – у свою чергу наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко додала, що символічно, що презентація цієї серії монет відбувається в 34-річницю Референдуму про незалежність.

"Українці абсолютною більшістю голосів в усіх областях дали мандат на державний суверенітет України. За ці роки ми як нація вивчили, що запорука збереження нашої територіальної цілісності і незалежності – це сильне військо, сильні державні інституції, наша економічна самодостатність і ключове – наша єдність. Маємо її берегти", – заявила голова уряду.

Як пояснили у Нацбанку, перші три обігові пам’ятні монети з нової серії присвячені тим регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії.

Монети мають номінал 10 грн, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета.

Частина тиражу буде сформована у спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт. Придбати перший ролик із 25 обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим" можна буде з 3 грудня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, тоді як подібні ролики монет, присвячених Донецькій та Луганській областям, надійдуть у продаж в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Як повідомлялося, у 2022 році НБУ започаткував серію обігових монет номіналом 10 грн, присвячених українським військовим та Силам Оборони, в якій вийшло вже 13 різних монет, у тому числі цього року "Національна гвардія України", "Національна поліція України", "Сили безпілотних систем ЗСУ" та "Державна служба з надзвичайних ситуацій" номіналом 10 грн.

Раніше в серії були випущені монети номіналом 10 грн "Сили тероборони ЗСУ" (2022 рік), "Сили підтримки ЗСУ", "ППО – надійний щит України", "Антонівський міст", "Командування об’єднаних сил ЗСУ" (всі чотири – 2023 рік), "Державна спеціальна служба транспорту", "Медичні сили ЗСУ", "Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ" та "Сили логістики ЗСУ" (всі п’ять – 2024 рік).

В інформації на сайті НБУ зазначено, що поступово у готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук кожної монети цієї серії. Частина їх тиражу також сформована в спеціально оформлені ролики з 25 таких монет кожен.

Таким чином загальний тираж цих монет досягне 130 млн штук. Станом на 1 листопада цього року, за даними НБУ, в обігу перебувало 330,9 млн монет номіналом 10 грн порівняно із 269,3 млн на початок цього року, 203,0 млн – на початок 2024 року та 131,6 млн – на початок 2023 року.