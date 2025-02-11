Інтерфакс-Україна
Події
03:58 11.02.2025

Трамп розпорядився припинити карбування одноцентових монет

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Президент США Дональд Трамп назвав марнотратством карбування одноцентових монет в США через те, що їх собівартість перевищувала два центи, і видав наказ припинити їх виробництво.

"Занадто довго Сполучені Штати карбували одноцентові монети, які буквально коштували нам більше 2 центів. Це так марнотратно! Я наказав своєму міністру фінансів США припинити виробництво нових пенні. Давайте позбавимося відходів із бюджету нашої великої країни, навіть якщо це по копійці", - написав Трамп в соцмережі Х.

Монети номіналом у 1 цент (в просторіччі "пенні") карбуються в США з 1793 року. З 1982 року вони виготовляються з цинку, вкритого міддю, вага – 2,5 г.

У США з 2006 року діє кримінальна відповідальність за переплавлення монет з метою отримання прибутку через те, що собівартість металу, з якого вони виготовлені, вища, ніж їх власний номінал. Також встановлені обмеження на вивезення монет за кордон.

Виготовлення та розповсюдження монети номіналом в один цент обходиться в 3,7 цента. Зокрема, у 2023 фіскальному році на карбування 4,5 мільярда пенні витратили $179 млн. До 2022 року тривалий час собівартість виготовлення та розповсюдження одноцентових монет коливалася в районі 2 центів.

При цьому монети номіналом 1 цент складають майже половину загального обсягу монет, які карбуються в США.

За даними Федерального резерву, зараз в обігу знаходиться 114 мільярдів однопенсових монет сукупним номіналом $1,14 млрд, або 0,006% усіх грошей США. У середньому монета перебуває у використанні 20-30 років.

Джерело: https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1888779383969915303

Теги: #монети #сша #президент

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