Інтерфакс-Україна
Економіка
19:39 26.05.2025

Бізнес закликав Кабмін відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин

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Бізнес закликав Кабмін відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин

Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звернулись до кількох державних органів та Кабінету Міністрів з проханням розглянути відтермінування впровадження нових вимог регулювання обігу хімічних речовин.

Як повідомляється на сайті ЄБА в понеділок, йдеться про впровадження Регламентів REACH та CLP в Україні. Регламент REACH вимагає обов’язкової реєстрації всіх хімічних речовин, що виробляються або імпортуються в Україну, з поданням відповідної інформації до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля). Регламент CLP передбачає класифікацію та маркування хімічних речовин відповідно до міжнародної системи GHS, а також подання повідомлень до Міндовкілля та Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

"Бізнес-спільнота підтримує поступове наближення до європейських стандартів, однак наголошує на важливості створення деталізованої інформації щодо практичних аспектів впровадження обох регламентів. Зокрема, йдеться про порядок попередньої реєстрації речовин, стан запуску Державного реєстру хімічних речовин, плани щодо охоплення агрохімікатів, а також строки та відповідальні органи", - пояснюють в організації.

Окрім цього представники бізнесу зауважують, що варто забезпечити постійну комунікацію з державними органами, проводити консультації та створити умови для поетапної адаптації до нових вимог. Представники компаній вважають доцільним запровадити перехідний період та надати достатній час для підготовки, зокрема для оновлення документації, навчання персоналу та організації внутрішніх процесів.

Окремо вказується на доцільність розгляду можливості відтермінування впровадження вимог до 2030 року або до моменту створення відповідної інфраструктури для їх реалізації.

Асоціація звернулася, зокрема, до Кабміну, Міндовкілля, МОЗ, Міністерства аграрної політики та продовольства, а також до парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування. Крім відтермінування впровадження нових вимог до 2030 року для створення необхідних умов бізнес також просить надати актуальну інформацію щодо впровадження Регламентів REACH і CLP та довгострокових планів у цій сфері, створити спільні робочі групи з представниками бізнесу та продовжити діалог щодо особливостей імплементації регламентів та забезпечити бізнесу перехідний період.

 

Теги: #хімречовини #обіг

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