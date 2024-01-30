Економіка

20:27 30.01.2024

Обсяг готівки в обігу 2023 року зріс на 6,7%, найпопулярнішою залишилася купюра 500 грн

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Обсяг готівки в обігу 2023 року зріс на 6,7%, найпопулярнішою залишилася купюра 500 грн

Обсяг готівки в обігу за 2023 рік зріс на 6,7%, або на 48,3 млрд грн - до 764,4 млрд грн, тоді як у 2022 році її приріст становив 14,1%, або 88,5 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ) у вівторок.

"Темпи зростання готівки в обігу у 2023 році виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році. ...що пояснюється високим рівнем невизначеності бізнесу та населення, зумовленим початком повномасштабної війни та ракетного терору", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Згідно з його даними, станом на 1 січня 2024 року в готівковому обігу країни перебувало 2,7 млрд банкнот на суму 757,5 млрд грн і 14,5 млрд монет на 6,7 млрд грн.

Зокрема, купюр номіналом 1 грн - 366,9 млн шт. (13,5%), 2 грн - 145,5 млн шт. (5,3%), 5 грн - 130,6 млн шт. (4,8%), 10 грн - 85 млн шт. (3,1%), 20 грн - 175,7 млн шт. (6,4%), 50 грн - 124,5 млн шт. (4,6%), 100 грн - 166,7 млн шт. (6,1%), 200 грн - 517 млн шт. (19%), 500 грн - 769,5 млн шт. (28,3%), 1000 грн - 240,8 млн шт. (8,9%).

За даними НБУ, в обігу також перебувають монети номіналом 10 коп. - 4,08 млрд шт. (28,2%), 50 коп. - 1,33 млрд шт. (9,2%), "золоті" 1 грн - 422,8 млн шт. (2,9%) і "срібні" 1 грн - 531,5 млн шт. (3,7%), 2 грн - 486,2 млн шт. (3,4%), 5 грн - 235,1 млн шт. (1,6%), 10 грн -203 млн шт. (1,4%).

Крім того, в обігу є монети, які перестали бути засобом оплати, зокрема 1 коп. - 2,43 млрд шт. (16,7%), 2 коп. - 1,41 млрд шт. (9,6%), 5 коп. - 1,83 млрд шт. (12,6%), 25 коп. - 1,55 млрд шт. (10,7%).

Уточнюється, що станом на початок цього року на одного українця припадало 66 банкнот і 177 монет, які є засобом платежу.

 

Теги: #гроші #обіг

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