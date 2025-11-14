Віцепремʼєр Італії закликав не давати Україні грошей на тлі корупційного скандалу в енергетиці

Віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив у п'ятницю, що надання більшої допомоги Україні не допоможе припинити війну з Росією та може "підживити подальшу корупцію", маючи на увазі корупційний скандал в енергетичній сфері, зокрема навколо "Енергоатома", передає Reuters.

"Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції. Також мені здається, що те, що відбувається зараз з просуванням російських військ, говорить нам, що в інтересах усіх, і насамперед України, зупинити війну", — сказав Сальвіні, якого цитує агентство.

Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто на прохання прокоментувати слова його колеги сказав, що припиняти допомогу Україні було б абсурдно: "Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу про країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від російських атак".

Сальвіні, голова ультраправої партії "Ліга", налагодив тісні зв'язки з Росією напередодні її вторгнення в Україну у 2022 році. Хоча досі він підтримував рішення прем'єр-міністра Джорджії Мелоні надіслати військову допомогу Києву, він уникав прямої критики Володимира Путіна.