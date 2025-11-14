Інтерфакс-Україна
Події
20:16 14.11.2025

Віцепремʼєр Італії закликав не давати Україні грошей на тлі корупційного скандалу в енергетиці

1 хв читати
Віцепремʼєр Італії закликав не давати Україні грошей на тлі корупційного скандалу в енергетиці

Віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив у п'ятницю, що надання більшої допомоги Україні не допоможе припинити війну з Росією та може "підживити подальшу корупцію", маючи на увазі корупційний скандал в енергетичній сфері, зокрема навколо "Енергоатома", передає Reuters.

"Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції. Також мені здається, що те, що відбувається зараз з просуванням російських військ, говорить нам, що в інтересах усіх, і насамперед України, зупинити війну", — сказав Сальвіні, якого цитує агентство.

Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто на прохання прокоментувати слова його колеги сказав, що припиняти допомогу Україні було б абсурдно: "Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу про країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від російських атак".

Сальвіні, голова ультраправої партії "Ліга", налагодив тісні зв'язки з Росією напередодні її вторгнення в Україну у 2022 році. Хоча досі він підтримував рішення прем'єр-міністра Джорджії Мелоні надіслати військову допомогу Києву, він уникав прямої критики Володимира Путіна.

 

Теги: #гроші #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 14.11.2025
Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

21:54 11.11.2025
Український військовий Кузнецов, арештований в Італії, припинив голодування, заявив Лубінець

Український військовий Кузнецов, арештований в Італії, припинив голодування, заявив Лубінець

19:53 08.11.2025
Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

20:35 06.11.2025
МЗС надає консульську підтримку затриманому в Італії українцю Кузнєцову, вимагає його повернення в Україну

МЗС надає консульську підтримку затриманому в Італії українцю Кузнєцову, вимагає його повернення в Україну

15:50 05.11.2025
Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

21:11 04.11.2025
Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

17:48 04.11.2025
Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку РФ – глава МЗС

Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку РФ – глава МЗС

12:51 04.11.2025
Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

22:17 03.11.2025
Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

20:07 03.11.2025
Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

ОСТАННЄ

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

Низка активістів закликають вийти на акцію протесту проти корупції в Києві на Майдані, інші не підтримують цю ідею

До 6 млн українців можуть потребувати реабілітації у майбутньому

В Раді зареєстровано законопроєкт про розширення підстав для обмеження виїзду громадян за кордон

ЗАЕС знову під загрозою блекаута

Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

Свириденко: Уряд пропонує на 2026р. 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій і 30,9 млрд грн для територій, які втратили доходи

Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

Коломойський переконаний, що Міндіч не міг очолювати схему корупції в енергетиці і з нього зробили "стрілочника"

Сирський: Розроблено комплекс заходів щодо протидії РФ у Покровсько-Мирноградській агломерації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА