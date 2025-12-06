Інтерфакс-Україна
Події
17:23 06.12.2025

Італія надасть EUR30 млн на відбудову Одеської дитячої лікарні

1 хв читати
Італія надасть EUR30 млн на відбудову Одеської дитячої лікарні
Фото: OsmiyMac

Італія надасть EUR30 млн на відбудову Одеської дитячої лікарні.

Як повідомляє посольство Італії, відповідну угоду в рамках першого Italian Cooperation Day in Ukraine в Києві підписали посол Італії Карло Формоза та віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Проєкт передбачає будівництво нового сучасного педіатричного комплексу на 260 додаткових ліжок, що забезпечить медичну допомогу дітям регіону та зробить лікарню провідним центром для всього півдня України.

Загалом патронат Італії над Одесою обсягом понад 93 млн євро спрямований на проєкти у сфері охорони здоров’я, сільського господарства та збереження культурної спадщини.

Крім того, в рамках Другої надзвичайної ініціативи, реалізованої Італійською Агенцією з питань співробітництва у галузі розвитку (AICS) передбачені 45 млн євро на гуманітарні проекти.

"Нова одеська дитяча лікарня — це інвестиція у майбутні покоління України, у тих, хто найбільш несправедливо постраждав від цієї жахливої війни", — зазначив посол Італії в Україні Карло Формоза.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгення Італія підтримала 90 українських лікарень, надала допомогу 140 тис. медичним працівникам та сприяла відновленню 120 шкіл.

Теги: #лікарня #одеса #італія

