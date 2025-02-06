Інтерфакс-Україна
Події
10:07 06.02.2025

Організована група вкрала понад 101 млн грн під час закупівель для військових

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Організована група вкрала понад 101 млн грн під час закупівель для військових

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам, які заволоділи понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб війська, повідомляє пресслужба ДБР.

"Організував протиправну схему колишній очільник КЕВ м. Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця. Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками. Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми", - вказується у повідомленні.

Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці. Також встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Теги: #дбр #привласнення #гроші #військові

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