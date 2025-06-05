Кабмін вдосконалив механізми обігу побічних продуктів тваринного походження

Кабінет міністрів прийняв постанову про реалізацію закону про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною, який спрямований на гармонізацію українського законодавства до вимог Європейського Союзу, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У міністерстві зазначили, що постанова передбачає визначення правових та організаційних засад гарантування належного обігу побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки зокрема шляхом затвердження порядку видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу, а також порядку здійснення державної реєстрації потужностей (об’єктів).

В уряді переконані, що постанова сприятиме обігу безпечних побічних продуктів тваринного походження та продуктів ïx оброблення, переробки; створенню добросовісного та конкурентного середовища в сфері виробництва та обігу побічних продуктів тваринного походження та продуктів ïx оброблення, переробки; епізоотичному благополуччю території України; виконанню Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Крім того, будуть вдосконалені механізми державного контролю за виробництвом та обігом побічних продуктів тваринного походження та продуктів ïx оброблення, переробки.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та вводиться в дію одночасно із законом № 1206-IX "Про ветеринарну медицину".