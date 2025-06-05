Інтерфакс-Україна
Економіка
13:19 05.06.2025

Кабмін вдосконалив механізми обігу побічних продуктів тваринного походження

1 хв читати
Кабмін вдосконалив механізми обігу побічних продуктів тваринного походження

Кабінет міністрів прийняв постанову про реалізацію закону про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною, який спрямований на гармонізацію українського законодавства до вимог Європейського Союзу, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У міністерстві зазначили, що постанова передбачає визначення правових та організаційних засад гарантування належного обігу побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки зокрема шляхом затвердження порядку видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу, а також порядку здійснення державної реєстрації потужностей (об’єктів).

В уряді переконані, що постанова сприятиме обігу безпечних побічних продуктів тваринного походження та продуктів ïx оброблення, переробки; створенню добросовісного та конкурентного середовища в сфері виробництва та обігу побічних продуктів тваринного походження та продуктів ïx оброблення, переробки; епізоотичному благополуччю території України; виконанню Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Крім того, будуть вдосконалені механізми державного контролю за виробництвом та обігом побічних продуктів тваринного походження та продуктів ïx оброблення, переробки.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та вводиться в дію одночасно із законом № 1206-IX "Про ветеринарну медицину".

Теги: #продукти #обіг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:08 03.06.2025
Мінрозвитку підготувало законопроект про перевірку транспорту перевізників швидкопсувних продуктів

Мінрозвитку підготувало законопроект про перевірку транспорту перевізників швидкопсувних продуктів

19:39 26.05.2025
Бізнес закликав Кабмін відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин

Бізнес закликав Кабмін відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин

09:58 15.05.2025
Ціни на свинину та борщовий набір у квітні істотно виросли, подешевшали яйця та зелень

Ціни на свинину та борщовий набір у квітні істотно виросли, подешевшали яйця та зелень

15:09 26.03.2025
Великодній кошик у 2025 р. подорожчав на 17%

Великодній кошик у 2025 р. подорожчав на 17%

20:46 20.01.2025
Фармкомпанія Farmak у 2024 р. випустила на ринок 22 нових продукти

Фармкомпанія Farmak у 2024 р. випустила на ринок 22 нових продукти

19:25 20.01.2025
Україна має намір гармонізувати з ЄС закони про рибне господарство та аквакультури

Україна має намір гармонізувати з ЄС закони про рибне господарство та аквакультури

14:14 15.12.2024
На цінниках пропонується зазначати ціну продукту з розрахунку на літр або кілограм

На цінниках пропонується зазначати ціну продукту з розрахунку на літр або кілограм

19:18 05.11.2024
Україна має намір змінити правила перевезення швидкопсувних продуктів

Україна має намір змінити правила перевезення швидкопсувних продуктів

14:52 18.03.2024
Міноборони в лютому запобігло постачанню 264 тонн неякісних продуктів харчування для ЗСУ

Міноборони в лютому запобігло постачанню 264 тонн неякісних продуктів харчування для ЗСУ

20:27 30.01.2024
Обсяг готівки в обігу 2023 року зріс на 6,7%, найпопулярнішою залишилася купюра 500 грн

Обсяг готівки в обігу 2023 року зріс на 6,7%, найпопулярнішою залишилася купюра 500 грн

ВАЖЛИВЕ

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

ОЕСР прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 2% у 2025-2026 рр. через безпекові ризики

Надходження від акцизу за 5 міс.-2025 зросли майже на 49% - голова ДПС

Світовий банк та Мінфін працюють над угодою на $1 млрд для підтримки українських реформ

ОСТАННЄ

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Україна та JICA підписали угоду для отримання 3 млрд дол. за ініціативою ERA

Мінфін пояснив затримку подачі Бюджетної декларації перемовинами з МВФ щодо дефіциту на 2026 рік

Міністр фінансів анонсував у Раді перегляд бюджету через потреби ЗСУ

Втрати сільського господарства від війни досягли $11,2 млрд – Інститут аграрної економіки

Перший забудовник з Чернівецької області приєднався до "єОселі"

Частка іпотечних кредитів поза держпрограмою "єОселя" виросла до 4,5%

Єврокомісія включила BGV Graphite в Кіровоградській області до 13 стратегічних CRM-проєктів за межами ЄС

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

Експорт пшениці в 2024/2025 МР досяг майже 16 млн тонн - Мінагрополітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА