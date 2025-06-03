Мінрозвитку підготувало законопроект про перевірку транспорту перевізників швидкопсувних продуктів

Міністерство розвитку громад та територій (Мінрозвитку) підготувало законопроект про технічну перевірку вантажівок, які перевозять швидкопсувні продукти в України, повідомив замміністра Сергій Деркач.

"Сьогодні українські перевізники не можуть проходити обов’язкову перевірку транспорту для таких перевезень в Україні – такої процедури просто немає. Їм доводиться робити це вже за кордоном, наприклад, у Польщі чи Румунії. Це витрати, затримки, зайва бюрократія… Ми підготували законопроєкт, який це змінює. Він дозволить проходити технічну перевірку вантажівок в Україні, за європейськими правилами. Це не лише зручніше, а й відкриває нові можливості для наших експортерів", - написав Деркач у фейсбук після зустрічі з представниками Американської торговельної палати.

За словами замміністра ідеться про 8 тис. компаній і понад 70 тис. вантажівок, на які вплинуть законодавчі зміни.