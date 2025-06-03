Інтерфакс-Україна
Економіка
09:08 03.06.2025

Мінрозвитку підготувало законопроект про перевірку транспорту перевізників швидкопсувних продуктів

1 хв читати
Мінрозвитку підготувало законопроект про перевірку транспорту перевізників швидкопсувних продуктів

Міністерство розвитку громад та територій (Мінрозвитку) підготувало законопроект про технічну перевірку вантажівок, які перевозять швидкопсувні продукти в України, повідомив замміністра Сергій Деркач.

"Сьогодні українські перевізники не можуть проходити обов’язкову перевірку транспорту для таких перевезень в Україні – такої процедури просто немає. Їм доводиться робити це вже за кордоном, наприклад, у Польщі чи Румунії. Це витрати, затримки, зайва бюрократія… Ми підготували законопроєкт, який це змінює. Він дозволить проходити технічну перевірку вантажівок в Україні, за європейськими правилами. Це не лише зручніше, а й відкриває нові можливості для наших експортерів", - написав Деркач у фейсбук після зустрічі з представниками Американської торговельної палати.

За словами замміністра ідеться про 8 тис. компаній і понад 70 тис. вантажівок, на які вплинуть законодавчі зміни.

 

Теги: #продукти #законопроект #мінрозвитку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 28.05.2025
В Одеському порту почала працювати платформа DocPort

В Одеському порту почала працювати платформа DocPort

14:14 21.05.2025
Мінрозвитку хоче передати українські аеропорти на утримання приватному сектору

Мінрозвитку хоче передати українські аеропорти на утримання приватному сектору

14:48 20.05.2025
Мінрозвитку розробило правила черговості перетину кордону пасажирськими автобусами для скорочення часу очікування

Мінрозвитку розробило правила черговості перетину кордону пасажирськими автобусами для скорочення часу очікування

09:58 15.05.2025
Ціни на свинину та борщовий набір у квітні істотно виросли, подешевшали яйця та зелень

Ціни на свинину та борщовий набір у квітні істотно виросли, подешевшали яйця та зелень

13:07 07.05.2025
Мінрозвитку обирає громади для участі в пілотному проєкті соціального житла

Мінрозвитку обирає громади для участі в пілотному проєкті соціального житла

16:20 29.04.2025
Верифіковано вже понад 90% вулиць у Єдиному держреєстрі адрес - Мінрозвитку

Верифіковано вже понад 90% вулиць у Єдиному держреєстрі адрес - Мінрозвитку

16:56 25.04.2025
Україна планує підписати контракт з переможцем концесійного конкурсу в порту "Чорноморськ" в IV кв.-2025 - Мінрозвитку

Україна планує підписати контракт з переможцем концесійного конкурсу в порту "Чорноморськ" в IV кв.-2025 - Мінрозвитку

14:51 23.04.2025
Корейська Posco International планує побудувати в Одесі ТЕЦ на RDF-паливі за $106 млн – Мінрозвитку

Корейська Posco International планує побудувати в Одесі ТЕЦ на RDF-паливі за $106 млн – Мінрозвитку

12:53 23.04.2025
Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

19:00 11.04.2025
Уряд схвалив виділення 1,28 млрд грн на завершення 23 проєктів відбудови – Мінрозвитку

Уряд схвалив виділення 1,28 млрд грн на завершення 23 проєктів відбудови – Мінрозвитку

ВАЖЛИВЕ

Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

ОСТАННЄ

Шмигаль у Парижі провів зустрічі з представниками французького бізнесу

МА "Бориспіль" отримає технічну допомогу від Корейського агентства (KOICA)

"Кернел" у III кв.-2025ФР зменшив чистий прибуток в 2,5 рази

"Метінвест" пропонує враховувати розмір бізнесу під час встановлення валютних обмежень

МХП планує збільшити частку EBITDA від небазових продуктів до 50+%, цікавиться ринком овочів

МАГАТЕ не фіксує на майданчику ЗАЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків – очільник ДІЯРУ

"Славскі" та "Рожанка Парк" підпишуть з урядом інвестдоговори про держпільги на реалізацію курортів у Карпатах

Експорт зерна в 2024/25 МР менше за минулорічний на 8 млн тонн - Мінагрополітики

"Ліси України" у 2025р. витратять 500 млн грн на будівництво доріг

Результати роботи ТЦ Arricano у Кривому Розі та Запоріжжі демонструють перспективи відбудови і розвитку цих міст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА